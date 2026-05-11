(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11-5, hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông trên diện rộng; các khu vực còn lại tiếp tục nắng nóng.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận duy trì ở mức mát mẻ, dao động từ 22-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ảnh: Phương Vi

Trái ngược với trạng thái dịu mát ở miền Bắc, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể chạm ngưỡng 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 45-50%, làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và kiệt sức do sốc nhiệt.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái ngày nắng ráo, chỉ xuất hiện mưa rào cục bộ về chiều tối tại các khu vực vùng núi phía Tây, nhiệt độ trung bình toàn vùng phổ biến từ 28 đến 33 độ C.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân tại khu vực Bắc bộ được khuyến nghị hạn chế lưu thông trên đường khi xảy ra giông sét; tuyệt đối không trú ẩn dưới các vật thể cao, đơn độc như cây cối hay cột viễn thông để tránh rủi ro sét đánh. Các hộ gia đình cần gia cố lại mái tôn và cửa kính để ứng phó với gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại khu vực Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Cao nguyên Trung bộ, do chỉ số tia cực tím (UV) duy trì ở mức gây hại cao, người dân cần chú trọng các biện pháp bảo vệ da và mắt.

Các chuyên gia y tế lời khuyên nên bổ sung đầy đủ nước, sử dụng trang phục chống nắng chuyên dụng và hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 11 giờ đến 15 giờ nhằm phòng tránh sốc nhiệt và mất nước điện giải.