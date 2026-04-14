(GLO)- So với vài ngày trước, hôm nay (14-4), tình hình nắng nóng ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh có xu hướng dịu dần.

Trong vòng 24 giờ qua, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C (Canh Thuận, Tây Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Nắng nóng ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có xu hướng dịu dần. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, AyunPa, Phú Thiện, Phú Túc, An Khê, Đăk Pơ, Kbang có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C. Các khu vực Hoài Nhơn, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Sê từ 35-37 độ C.

Từ ngày 17-4 nắng nóng ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có xu hướng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.