Thời tiết Gia Lai ngày 9-4: Tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

PHƯƠNG VI
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết hôm nay (9-4) tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc, An Khê, Đăk Pơ, Kbang ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C.

Tình trạng nắng nóng có khả năng tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ảnh: Phương Vi

Các khu vực An Nhơn, Tuy Phước, Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Sê ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Khung giờ nắng nóng diễn ra từ 10-16 giờ.

Tình trạng nắng nóng có khả năng tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong khi độ ẩm không khí giảm thấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy tại khu dân cư cũng như cháy rừng.

Người dân nên hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 10-16 giờ, sử dụng trang phục chống nắng, uống đủ nước và bổ sung điện giải. Đặc biệt chú ý bảo vệ người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời để tránh nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

