Thời tiết ngày 3-5: Phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nhiệt độ cao nhất 35-36 độ

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3-5, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt mưa giông diện rộng; trong khi Trung Bộ và Nam Bộ nắng mạnh, có thể mưa giông cục bộ về chiều tối.

Theo ghi nhận, ngày 2-5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Ngày 3-5, nắng nóng mở rộng từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Nắng nóng tiếp tục tăng cao trong ngày 3-5 tại khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Ngày 4-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, một số xã trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa rào và giông như: An Toàn, Vĩnh Sơn, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Ly, Ia Phí, Bờ Ngoong, Krong, Kbang, Sơn Lang, Ayun, Hra, KDang, Kon Gang, Mang Yang và các khu vực lân cận.

Trước đó, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên và khu vực các xã: Ia Khươl, Đăk Rong, Đăk Sơmei.