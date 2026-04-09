Thời tiết Gia Lai ngày 10-4: Nơi nắng nóng gay gắt, nơi có mưa rào và giông

(GLO)- Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết tại Gia Lai ngày 10-4 có sự phân hóa, một số khu vực xảy ra nắng nóng gay gắt còn một số khu vực lại có khả năng xảy ra mưa rào và giông.

Theo đó, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh rađa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong. Hiện tại mây giông tiếp tục phát triển và mở rộng.

Khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Ảnh: Phương Vi

Dự báo mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên và có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Ayun, Đak Sơmei, Đak Pơ, Ya Hội, Ia Sao, Uar, An Vinh, An Toàn, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên và các khu vực lân cận.

Đối với nắng nóng, dự báo trong ngày 10-4, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc, An Khê, Đăk Pơ, Kbang tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng đến gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C.

Các khu vực Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Sê có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.