Dự báo ngày 8 và 9-4, phía Đông tỉnh Gia Lai có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ C

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8 và 9-4, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Trong đó, phía Đông tỉnh Gia Lai có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ C.

Cụ thể, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%;

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh mất nước, đột quỵ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê-tông, đường nhựa.