Thời tiết Gia Lai ngày 13-4: Nhiều khu vực tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 13-4, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C.

Qua theo dõi trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C (Tây Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C. Ảnh: Phương Vi

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai dự báo: Ngày 13-4, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc, An Khê, Đăk Pơ, Kbang có nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C.

Các khu vực Hoài Nhơn, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Sê từ 35-37 độ C.

Nắng nóng ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có xu hướng dịu dần từ ngày 16-4.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Năm nay bão ít nhưng có thể rất mạnh, bất thường

Năm nay bão ít nhưng có thể rất mạnh, bất thường

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, năm nay số lượng bão có thể không nhiều như một số năm trước nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, bất thường khi nhiệt độ mặt biển cao. Ông Khiêm chia sẻ với Tiền Phong nhận định tình hình mưa bão 2026.

