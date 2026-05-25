Gia Lai: Cảnh báo giông, lốc, mưa lớn cục bộ tại một số khu vực

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, một số khu vực trên địa bàn Gia Lai có khả năng xảy ra mưa rào và giông.

Cụ thể, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên và khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: An Toàn (thôn 2), An Vinh (thôn 6), Vân Canh, Vĩnh Sơn (làng Suối Cát, làng K8), Vĩnh Thạnh, Ia Lâu (Plei Tu), Ia Mơ, Ia Le, Krong, Sơn Lang (thôn 6), Chư Krey, Ayun, Lơ Pang, Mang Yang (Hải Yang), Đăk Sơmei. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Ảnh radar tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: An Hòa, An Lão, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, Ân Tường, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Tây, Canh Liên, Canh Vinh, Vĩnh Thịnh, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Pia, Ia Púch, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Chia, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Đăk Rong, Chơ Long, Hra, Kon Chiêng, Ia Hiao, Phú Thiện, An Phú, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Đak Pơ, Kdang, Kon Gang, Đak Đoa, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Nan, Ia Pnôn và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.