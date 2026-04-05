(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông và giữa tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C (Tây Thuận). Độ ẩm tương đối thấp 25-35%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 38 độ C. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, trong 2 ngày 5 và 6-4, khu vực An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C.

Khu vực An Nhơn, Tuy Phước, An Khê, Đăk Pơ, Kbang, Mang Yang, Chư Pưh, Ia Pa, Kông Chro có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Khung giờ nắng nóng nhất từ 10-16 giờ hàng ngày.

Tình hình nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân cần chủ động kế hoạch hoạt động trong ngày cũng như có biện pháp chống nắng nóng khi đi ra ngoài nhằm bảo vệ sức khỏe.