Thời tiết Gia Lai tháng 6: Dự báo có khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng ở giữa và phía Đông tỉnh

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, khu vực giữa và phía Đông tỉnh trong tháng 6 tiếp tục xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt.

Theo dự báo, nhiệt độ trung bình tháng 6-2026 khu vực tỉnh Gia Lai phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-20%, khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 170-300 mm; khu vực giữa tỉnh từ 70-130 mm, khu vực phía Đông tỉnh từ 40-80 mm.

Trên khu vực giữa và phía Đông tỉnh tiếp tục xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng nhiều ngày và nắng nóng gay gắt. Đồng thời, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng mưa trên khu vực phía Tây tỉnh.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều hơn về chiều tối và đêm.

Ngoài ra, trên biển cần đề phòng lốc xoáy cục bộ kèm gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất, cơ quan khí tượng đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp.

Đặc biệt, các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.