Gia Lai: Một số khu vực đề phòng giông lốc, mưa lớn cục bộ

(GLO)- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo: Trong khoảng vài giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra giông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Theo đó, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực vùng biển và các phường, xã: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông (Hội Tân, Nhơn Lý, Lý Hòa, Hải Nam, Hội Thành), Tuy Phước (thôn Bình Thái), Tuy Phước Đông, Ia Chia, Ia Krái, Ia O, Ia Dom, Ia Dơk. Hiện tại, mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hiện tại, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho khu vực vùng biển tỉnh và các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các các phường, xã: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông, Bình Định, Cát Tiến, Hòa Hội, Ngô Mây, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam, Nhơn Châu, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Tây, Bình An, Bình Hiệp, Tây Sơn, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Vĩnh Thịnh, Ia Tul, Sơn Lang, Đăk Rong, Ia Rsai, Sró, Đăk Song và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.