Thời tiết ngày 30-5: Nhiều khu vực ban ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30-5, thời tiết trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày tại nhiều khu vực, trong khi mưa rào và giông xuất hiện vào chiều tối và đêm ở Cao nguyên Trung bộ và một số khu vực khác.

Tại khu vực Bắc Bộ, trời có mây, ban ngày có nắng, riêng một số nơi ở Đông Bắc Bộ xảy ra nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 36 độ C.

Nhiều khu vực trong cả nước vào chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Ảnh: Phương Vi

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Về chiều tối và đêm, một số khu vực xuất hiện mưa rào và giông.

Tại Cao nguyên Trung bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng nhẹ. Từ chiều tối đến tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng vào ban ngày, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của nắng nóng kéo dài, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn giông như lốc, sét và gió giật mạnh.

