Cảnh báo mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển

(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường về việc chủ động ứng phó với mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.

Công văn nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19 đến 21-5, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa tập trung vào chiều tối và đêm; mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ ngày 19 đến 21-5, vùng biển từ Gia Lai có mưa rào và giông rải rác. Ảnh: M.T

Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để có biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các xã, phường ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; đồng thời, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi).