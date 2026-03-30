Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có nắng nóng từ 35-37 độ C

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 31-3, khu vực phía Tây tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C.

Theo đó, trong 24 giờ qua, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai xảy ra nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Dự báo trong vòng 24-48 giờ tới, các khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, độ ẩm tương đối từ 35-45%.

Từ ngày 1-4 nắng nóng ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.