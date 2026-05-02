Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 5 ở Gia Lai cao hơn cùng thời kỳ 0,5-1 độ C

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong tháng 5-2026, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0.5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Thời tiết nắng nóng có xu hướng gia tăng trong tháng 5. Ảnh: Phương Vi

Trong tháng 5-2026, trên phạm vi toàn tỉnh có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và giông diện rộng chủ yếu ở phía Tây tỉnh. Cuối tháng 5 xảy ra 1 đợt mưa diện rộng ở phía Đông tỉnh.

Tổng lượng mưa tháng 5-2026 khu vực tỉnh Gia Lai ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-30%. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 170-270 mm; khu vực giữa tỉnh từ 100-200 mm; khu vực phía Đông tỉnh từ 50-100 mm.

Dự báo nhiệt độ, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 5-2026.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện về chiều và chiều tối.