Gia Lai: Cảnh báo lũ quét, sạt lở do mưa lũ trên một số khu vực

Cụ thể, trong 3 giờ qua (từ 1-4 giờ ngày 11-6), địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ia Yeng 1 (Phú Thiện), thủy điện Ia Grai 3 (Ia Krái)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong 6 giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm, như: xã Ia Krái, Ia Chia, Ia Dom, Ia Grai, Ia Ly, Ia Nan, Ia O…
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Các cơ quan chức năng và người dân chú ý, chủ động các phương án ứng phó trong trường hợp cần thiết.