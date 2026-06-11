Gia Lai: Cảnh báo lũ quét, sạt lở do mưa lũ trên một số khu vực

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong một vài giờ tới, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Cụ thể, trong 3 giờ qua (từ 1-4 giờ ngày 11-6), địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ia Yeng 1 (Phú Thiện), thủy điện Ia Grai 3 (Ia Krái)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm, như: xã Ia Krái, Ia Chia, Ia Dom, Ia Grai, Ia Ly, Ia Nan, Ia O…

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Các cơ quan chức năng và người dân chú ý, chủ động các phương án ứng phó trong trường hợp cần thiết.