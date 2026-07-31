Siêu bão Dolphin giật trên cấp 17, cảnh báo gió mạnh trên Biển Đông

Sáng 31/7, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc - 161.9 độ Kinh Đông với cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17; có thể gây gió mạnh trên Biển Đông từ ngày 6 -7/8.

(Ảnh minh họa: Nguồn: TTXVN)

Thông tin về siêu bão Dolphin, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định siêu bão này di chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến-Chiết Giang (Trung Quốc).

Sáng 31/7, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc-161.9 độ Kinh Đông với cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão). Hiện siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng hơn 4.200km về phía Đông.

Dự báo trong 1-2 ngày tới siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, tốc độ gió vùng tâm bão được dự báo lên tới 115kts (vượt qua cấp 17 và có thể mạnh tương đương với siêu bão Sinlaku).

Từ ngày 3/8 siêu bão Dolphin đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc thành hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 25km/h chuyển hướng về khu vực khu vực Phúc Kiến-Chiết Giang (Trung Quốc).

Nhận định khoảng từ ngày 5/8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày 6 -7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.

Theo TTXVN/Vietnam+