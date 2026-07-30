Siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có đi vào Biển Đông, thành bão số 3?

Siêu bão Dolphin đã mạnh lên đầu cấp 17, giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm, di chuyển hướng về Trung Quốc.

Siêu bão Dolphin đã mạnh lên đầu cấp 17, giật trên cấp 17

Sáng nay 30.7, tâm siêu bão Dolphin ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc và 165,8 độ kinh đông, cường độ bão mạnh đầu cấp 17, giật trên cấp 17. Hiện nay, siêu bão Dolphin cách đảo Luzon (Philippines) khoảng gần 5.000 km về phía đông.

Dự báo trong 1 - 3 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ, sau đó di chuyển theo hướng tây với tốc độ trung bình khoảng 20 - 25 km/giờ, chuyển hướng về khu vực các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang của Trung Quốc.

Siêu bão Dolphin ảnh hưởng ra sao đến Biển Đông?

Trong trường hợp, siêu bão Dolphin đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 3 năm 2026. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết theo số liệu dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu siêu bão Dolphin sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Dù vậy, với cường độ siêu mạnh, siêu bão Dolphin có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng gia tăng hơn về cường độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khoảng từ hôm nay đến ngày 4.8 (thứ 3 tuần tới), siêu bão Dolphin chưa có tác động đến Biển Đông.

Dự báo khoảng từ ngày 5.8 trở đi, khi siêu bão tiến gần tới vùng biển phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc) siêu bão sẽ hút và làm gió tây nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông gia tăng cường độ.

Từ ngày 6 - 7.8, cường độ gió tây nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin để kịp thời cảnh báo cho tàu, thuyền và các phương tiện đang hoạt động trên Biển Đông.

Theo Phan Hậu (TNO)