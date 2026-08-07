Áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Vịnh Bắc Bộ

Sáng nay (7/8), vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, trên vùng biển phía đông nam đặc khu Bạch Long Vĩ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 9h sáng nay (7/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông, hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc), ít khả năng mạnh lên thành bão, không đi vào đất liền nước ta. Tác động chủ yếu là gió mạnh, dông, lốc trên Vịnh Bắc Bộ.

Như vậy, ảnh hưởng từ cơn bão Dolphin tiếp tục tác động đến hướng di chuyển của các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Thay vì các hướng di chuyển thường thấy là tây/tây nam/tây bắc, áp thấp nhiệt đới mới di chuyển theo hướng đông, giống cơn bão số 3 vừa qua.

Áp thấp nhiệt đới hình thành ngay tại Vịnh Bắc Bộ sáng nay (7/8).

Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang trong giai đoạn hoạt động nhộn nhịp của bão/áp thấp nhiệt đới. Cơn bão Dolphin vẫn cho thấy sức mạnh khi sáng nay cường độ khoảng cấp 13, giật cấp 16, sau nhiều ngày tồn tại trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, trong hôm nay bão di chuyển theo hướng tây, đầu tuần sau sẽ đổ bộ khu vực tỉnh Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

Vùng mây khổng lồ của cơn bão Dolphin trong sáng nay.

Ngoài ra, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương còn có cơn bão Chan-hom đang hoạt động. Cơn bão này được nhận định sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc và đông bắc, tiến về vùng biển phía đông bắc Nhật Bản, không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

Trong khi đó cơn bão số 3 trên Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp vào chiều qua, sau khi ma sát với địa hình đảo Luzon. Toàn bộ tàn dư và hoàn lưu của nó bị hút và nhập vào vùng xoáy khổng lồ của bão Dolphin.

Trên đất liền hôm nay, miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, từ đêm nay mưa giảm.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài (TPO)