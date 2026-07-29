Gia Lai chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, lũ quét, gió mạnh trên biển

(GLO)- Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, gió mạnh trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27-7 đến đêm 28-7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m.

Gia Lai chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, gió mạnh trên biển. Ảnh: Phương Vi

Để chủ động ứng phó với mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các xã, phường ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi).