Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão NOUL, gây sóng lớn ở Biển Đông

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là NOUL.

Hồi 7 giờ ngày 24-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng 7 giờ ngày 25-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió cấp 9-10, giật cấp 12. Sáng 26-7, bão có khả năng mạnh thêm, gió cấp 10-11, giật cấp 13. Đến sáng 27-7, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối ngày 24-7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6 m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.