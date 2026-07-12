Vùng biển Gia Lai có khả năng xảy ra lốc xoáy, sóng cao 2-3 m

(GLO)- Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 12-7, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3 m. Ngoài ra còn có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn; đồng thời cần đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ.