Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 3-7

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, sáng 3-7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); gió cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Sáng 4-7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh; từ chiều ngày 2-7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.