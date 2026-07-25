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Bão số 2 giật cấp 15, di chuyển 20 km/h

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25-7, vị trí tâm bão số 2 gây ảnh hưởng trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

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Dự báo đến khoảng 1 giờ ngày 26-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 20 km/h, gió cấp 12, giật cấp 15; khoảng 13 giờ ngày 26-7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần, gió cấp 10, giật cấp 12.

Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8- 10, sóng biển cao 4-6 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8 m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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