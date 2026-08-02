Siêu bão Dolphin suy yếu sau khi đạt đỉnh cường độ

(GLO)- Đến chiều 2-8, bão Dolphin đã suy yếu sau khi đạt cường độ cực đại trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan khí tượng quốc tế, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc đến Đông Bắc, không có khả năng đi vào Biển Đông và chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Dự báo đường đi của bão Dolphin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản lúc 7 giờ ngày 2-8. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia/LĐO

Trước đó, Dolphin đã mạnh lên rất nhanh và đạt cấp siêu bão, trở thành một trong những cơn bão có cường độ mạnh trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh, bão bắt đầu suy yếu do gặp điều kiện bất lợi về nhiệt độ mặt nước biển và môi trường khí quyển.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Cường độ có xu hướng suy yếu dần, xuống còn cấp 14-15.

Khoảng ngày 6 đến 7-8, bão Dolphin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đất liền khu vực Trung Quốc.

Nhận định khoảng từ ngày 5-8 khi bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ.

Từ ngày 6 đến 7-8 cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này; đồng thời cảnh báo thời tiết trên biển trong thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp do đang bước vào cao điểm mùa mưa bão.

Người dân, đặc biệt là ngư dân và các đơn vị khai thác hải sản trên biển, cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo chính thức để kịp thời ứng phó với những tình huống thời tiết nguy hiểm.