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Cảnh báo giông lốc, mưa lớn cục bộ ở một số khu vực tỉnh Gia Lai

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P.V
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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên khu vực một số địa phương trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục mở rộng.

Cụ thể, vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên khu vực các phường, xã: An Toàn, Hòa Hội, Hội Sơn, Phù Cát, Xuân An, Phù Mỹ Nam, Ia Lâu, Ia Ly, Ia Phí, Ia Chia, Ia Grai, Ia Krái, Ia O, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó, Sơn Lang, KDang, Kon Gang, Mang Yang.

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Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: An Hòa, An Vinh, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông, Bình Định, Hoài Ân, Kim Sơn, Ân Tường, Cát Tiến, Ngô Mây, Đề Gi, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Đông, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Tây Sơn, Canh Liên, Vân Canh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Băng, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Púch, Ia Tôr, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, Bờ Ngoong, Gào, Ia Hrung, KRong, Đăk Rong, Ia Rsai, Phú Túc, Uar, Chơ Long, Chư Krey, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Ayun, Hra, Kon Chiêng, Lơ Pang, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Ya Hội, Đak Pơ, Đăk Sơmei, Đăk Đoa, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Krêl và các khu vực lân cận.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

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