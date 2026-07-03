Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, hướng vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (3-7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.

Theo đó, vào hồi 4 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến sáng 4 và 5-7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, gió cấp 8, giật cấp 10 trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sáng 6-7, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và suy yếu thành vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão gây ảnh hưởng trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); từ đêm 3-7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2- 4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m; biển động rất mạnh.Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Cơ quan chức năng và người dân cần chú ý phòng tránh.

Đối với vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều 4-7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3 m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3 m.Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Cũng từ đêm 3-7 đến hết ngày 5-7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250 mm, cục bộ trên 350 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.