Công điện về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(GLO)- Ngày 2-7, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có Công điện số 55/CĐ-BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 1-7-2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và Văn bản số 8886/UBND-NNMT ngày 1-7-2026 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: M.T

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 14-17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông; sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên khu vực ven biển; tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với giông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.