Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

(GLO)- Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên thành bão, gây biển động mạnh tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, hồi 13 giờ ngày 1-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Thuyền trưởng phải xác định được vị trí tàu so với vùng nguy hiểm để kịp thời di chuyển tàu thoát khỏi khu vực ảnh hưởng. Ảnh: Phan Tuấn

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên, có khả năng trở thành bão khi di chuyển đến vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến ngày 3-7, hệ thống này có thể tiếp tục mạnh thêm, đạt cấp 8-9, giật cấp 12 khi di chuyển về phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Cơ quan chuyên môn cảnh báo khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Tại vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông, gió sẽ mạnh dần từ cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3 m; riêng khu vực gần tâm áp thấp nhiệt đới hoặc bão có sóng cao 3-4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo. Ảnh: Phan Tuấn

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo từ cơ quan khí tượng, đài thông tin duyên hải và hệ thống thông tin của bộ đội biên phòng; rà soát tình trạng kỹ thuật của tàu, kiểm tra máy móc, thiết bị liên lạc, hệ thống lái, neo và các vị trí xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi thời tiết xấu.

Đồng thời, cần chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, lương thực, nước uống, áo phao và các trang thiết bị cứu sinh; gia cố tàu, làm kín nước, hạ thấp trọng tâm tàu nhằm tăng khả năng chống chịu trước sóng gió.

Đối với các tàu đang hoạt động trên biển, thuyền trưởng cần chủ động xác định vị trí tàu so với vùng nguy hiểm để kịp thời di chuyển đến nơi tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi khu vực ảnh hưởng. Quá trình di chuyển tuyệt đối không điều khiển tàu chạy về phía bờ cùng hướng với hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Khi thời tiết diễn biến xấu, cần khẩn trương thu hồi ngư cụ; trong trường hợp khẩn cấp phải sẵn sàng cắt bỏ lưới nhằm giải phóng tàu, hạn chế nguy cơ bị lật hoặc mất khả năng điều động. Các tàu phải duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với đài trực canh ven bờ, chính quyền địa phương và các tàu hoạt động cùng ngư trường để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý thuyền trưởng phải yêu cầu toàn bộ thuyền viên mặc áo phao trong quá trình ứng phó với thời tiết nguy hiểm; tuyệt đối không ở lại trên tàu đã neo đậu tại bến hoặc trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão ảnh hưởng.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng. Khi tàu gặp nạn cần nhanh chóng phát tín hiệu cứu nạn qua số khẩn cấp 112, thông báo cho các đài thông tin duyên hải, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các tàu hoạt động lân cận để được hỗ trợ kịp thời. Nếu buộc phải rời tàu, thuyền trưởng phải tổ chức sơ tán toàn bộ thuyền viên an toàn và là người cuối cùng rời phương tiện.