Một số khu vực tỉnh Gia Lai đề phòng giông lốc, mưa lớn cục bộ

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong khoảng 3 giờ tới, một số khu vực cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Khươl, Chư Pưh, Ia Le (Thôn Ia Bia), Ia Chia, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia Tul, Diên Hồng (Tổ dân phố 13), Pleiku, Ia Krêl (thôn Đồng Tâm).

Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Púch, Ia Tôr, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Ly, Ia Phí, Ia Hrú, Ia Ko, Al Bá, Bờ Ngoong, Chư Sê, Gào, Ia O, Ia Pa, Pờ Tó, Krong, Sơn Lang, Đăk Rong, Ayun, Kon Chiêng, Lơ Pang, Chư A Thai, Phú Thiện, An Phú, Hội Phú, Thống Nhất, KDang, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Sơmei, Đak Đoa, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Nan, Ia Pnôn, Đức Cơ và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.