WFP cảnh báo gần 49 triệu người mất an ninh lương thực nghiêm trọng do El Niño

(GLO)- Ngày 5-8, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo, hiện tượng El Niño đang mạnh lên có thể khiến gần 49 triệu người mất an ninh lương thực nghiêm trọng trước cuối năm 2027.

Theo phân tích mới nhất của WFP, El Niño được dự báo sẽ làm nghiêm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực tại 45 quốc gia vốn đã đối mặt với nạn đói. Số người rơi vào tình trạng này có thể tăng từ khoảng 225 triệu lên 274 triệu người (tăng khoảng 22%).

WFP cho biết, trong bối cảnh nhiệt độ bề mặt nước biển đang ở mức cao nhất kể từ ít nhất năm 1982, xác suất xảy ra một đợt El Niño mạnh hiện ở mức 81% và có khả năng trở thành đợt El Niño mạnh nhất kể từ năm 1950.

Quyền Giám đốc điều hành WFP Carl Skau nhấn mạnh, El Niño là mối đe dọa lớn đối với an ninh lương thực của hàng triệu người vốn đã ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Theo ông, lũ lụt nghiêm trọng, hạn hán và nhiệt độ cực đoan có thể nhanh chóng đẩy nhiều cộng đồng từ trạng thái cầm cự sang khủng hoảng.

Trực thăng tham gia chữa cháy rừng tại thị trấn Sentmenat, tỉnh Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 7-7-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

WFP cũng dự báo El Niño sẽ đạt đỉnh trong giai đoạn từ tháng 9-12/2026, nhưng nhiều khả năng các tác động sẽ kéo dài trong suốt năm 2027.

Theo cơ quan này, Trung Mỹ và miền Nam châu Phi sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Khu vực Mỹ Latinh và Caribe có thể có hơn 16 triệu người nữa rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi Đông và Nam châu Phi có thể ghi nhận hơn 18 triệu người bị ảnh hưởng.

Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể chứng kiến thêm 8,2 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, còn Tây Phi và Trung Phi có thể tăng khoảng 12%, tương đương gần 6 triệu người.

Nam Á và Đông Nam Á cũng được dự báo chịu tác động đáng kể khi hạn hán, gió mùa thất thường và lũ lụt cục bộ có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Từ tháng 5, WFP đã triển khai các kế hoạch hành động ứng phó sớm tại 6 quốc gia, gồm: Nam Sudan, Chad, Mauritania, Uganda, Guatemala và El Salvador, bằng cách phân bổ hơn 14 triệu USD để hỗ trợ khoảng 500.000 người.

Đồng thời, cơ quan này mở rộng các chương trình hành động dự báo trước tại 18 quốc gia, hỗ trợ hơn 1,3 triệu người bằng tiền mặt và các hình thức trợ giúp khác, nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan.