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Gia Lai: 9 địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong những giờ tới, 9 địa phương trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

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Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Qua theo dõi từ 19 giờ ngày đến 21 giờ ngày 27-7, địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Nghĩa 66,2 mm (Vạn Đức); An Quang 96,8 mm (An Hòa)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo dự báo, trong những giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 30 mm.

Các địa phương cần đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất, gồm các xã: An Hòa, Vạn Đức, Ân Hảo, Ân Tường, Bình Dương, Hoài Ân, Phù Mỹ Bắc và phường Bồng Sơn.

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