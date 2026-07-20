19 người chết do lũ quét, lở đất ở Ấn Độ

Lũ quét và lở đất do mưa gió mùa gây ra đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng ở Ấn Độ trong ngày 19.7, theo AFP.

AFP dẫn lời giới chức và thông tin từ báo chí Ấn Độ cho hay 8 người thiệt mạng ở bang Nagaland, và 11 người chết ở vùng Jammu và Kashmir.

Những chiếc xe bị hư hại sau trận lũ quét và lở đất tại huyện Rajouri thuộc vùng Jammu của Ấn Độ vào ngày 19.7. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã tìm thấy 4 trong số 8 thi thể, và công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn", ông Wennyei Konyak, quan chức huyện Mon thuộc bang Nagaland. Ông cho biết thêm ít nhất 15 người bị thương.

Ngoài ra, Thủ hiến vùng Jammu và Kashmir Omar Abdullah "bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về trận lũ quét lớn ở Rajouri" thuộc khu vực Jammu, theo văn phòng của ông Abdullah.

Cũng theo văn phòng này, trận lũ "đã gây thiệt hại nặng nề cho tài sản công cộng và tư nhân, bao gồm cả bến xe buýt, và làm gián đoạn cuộc sống của vô số người".

Đài truyền hình Ấn Độ NDTV đưa tin ít nhất 11 người đã chết và "một số người vẫn mất tích" ở khu vực Jammu. Theo thông báo của quân đội, lực lượng cứu hộ và cứu nạn đã giải cứu 11 người, trong đó có 5 trẻ em, tại huyện Rajouri.

Cục Khí tượng Ấn Độ ngày 19.7 cảnh báo về khả năng xảy ra "mưa rất lớn" ở vùng Jammu và Kashmir trong 2 ngày tới.

Giới chức cũng thông báo "tạm dừng" cuộc hành hương Amarnath thường niên của người theo đạo Hindu ở khu vực Kashmir, do Ấn Độ quản lý.

Cuộc hành hương bị tạm dừng "vì sự an toàn và sức khỏe của tất cả" những người hành hương, theo thông báo ngày 19.7 từ chính quyền địa phương.

Cuộc hành hương "sẽ chỉ được nối lại sau khi điều kiện thời tiết cải thiện và các tuyến đường được tuyên bố là an toàn", theo thông báo. Hơn 400.000 người theo đạo Hindu đã tham gia cuộc hành hương kéo dài 1 tháng trong khu vực vào năm ngoái.

Lũ lụt và những tai nạn liên quan là hiện tượng thường niên xảy ra ở Ấn Độ trong những tháng mùa mưa, sau mùa hè dài của khu vực khiến nhiều vùng trên cả nước phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng và hạn hán, theo AFP.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)