Tin thế giới sáng 8-8: Ukraine tập kích kho hàng nằm sâu trong lãnh thổ Nga

Ukraine tập kích kho hàng Nga cách tiền tuyến 2.000 km

Giới chức Nga cho biết ngày 7-8, lực lượng Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) tập kích kho hàng của công ty bán lẻ Wildberries tại thành phố Yekaterinburg, cách tiền tuyến khoảng 2.000 km.

Ông Denis Pasler, Thống đốc tỉnh Sverdlovsk, cho biết UAV của Ukraine đã tập kích thành phố Yekaterinburg, trong khi Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga áp đặt hạn chế bay tạm thời tại sân bay Koltsovo ở thành phố này.

Khói bốc lên từ vị trí nhà kho Wildberries ở Yekaterinburg, Nga hôm 7-8. Ảnh: Exilenova+

Ông Artem Zhoga, đại diện Tổng thống Nga tại Vùng liên bang Ural, cho biết không có thương vong và khoảng 800 người đã được sơ tán khỏi hiện trường.

Wildberries xác nhận vụ tấn công, cho biết đám cháy đã được dập tắt. Việc xử lý đơn hàng mới tạm thời bị hạn chế và điều hướng sang các kho khác.

Thống đốc Pasler cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ 8 UAV, trong đó 3 chiếc rơi xuống mái kho hàng của Wildberries. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không nước này hạ tổng cộng 203 UAV Ukraine trong đêm 7-8.

Ả rập Xê út, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước quốc phòng chung

Ngày 8-8, Ả rập Xê út, Pakistan, và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp ước quốc phòng, trong đó cam kết cuộc tấn công vào một nước đồng nghĩa với tấn công vào cả ba.

Từ trái qua phải: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Hiệp ước Quốc phòng chung Mecca, ngày 7-8. Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Giám đốc Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng thỏa thuận này "không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào".

Trong khi đó, Ả rập Xê út khẳng định thỏa thuận không đại diện cho nỗ lực thiết lập một khối quân sự hay một liên minh phe phái chính trị nào.

"Thỏa thuận này cũng không liên quan đến bất kỳ tham vọng hạt nhân hay cuộc đua vũ trang nào, mà tập trung vào việc xây dựng các năng lực bền vững", Thứ trưởng Ngoại giao Rayed Krimly phát biểu.

Umar Karim, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Ả rập Xê út tại Đại học Birmingham ở Anh, cho biết hợp tác ba nước này "rõ ràng nhắm vào Iran và để đối phó với chiến lược mở rộng ảnh hưởng trên toàn vùng Vịnh của Tehran". Việc Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan có chung đường biên giới với Iran đồng nghĩa với việc họ có thể "tạo ra một dạng đòn bẩy khác" đối với Tehran.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trao cho tổng thống quyền áp thuế lên tới 100% với nước mua dầu khí Nga

Thượng viện Mỹ vừa thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua nhiều dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga nhất.

Dự luật mang tên "Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey O. Graham" đã nhận được 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington. Ảnh: Graeme Sloan/Bloomberg

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Trump được trao quyền quyết định có áp dụng mức thuế lên tới 100% hay không đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt của Liên bang Nga nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Một phiên bản trước của dự luật từng đề xuất nâng mức thuế lên 500% và áp dụng bất kể Tổng thống có chấp thuận hay không. Tuy nhiên, ông Trump chỉ đồng ý ủng hộ phiên bản cuối cùng với điều kiện quyền quyết định áp thuế thuộc về Tổng thống.

Nga lên tiếng vụ UAV bí ẩn chứa đầy thuốc nổ xuất hiện ở sân bay Đức

Nga ngày 7-8 đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn về một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một trung tâm vận tải hàng không lớn của Đức trong tuần này.

Trong thông báo đăng tải lên trang web chính thức, Đại sứ quán Nga tại Berlin khẳng định: "Đại sứ quán bày tỏ sự quan ngại về một làn sóng chống Nga mới tại Đức". Đại sứ quán Nga cũng gọi vụ việc liên quan đến UAV ở sân bay của Đức “rõ ràng là hành vi khiêu khích được dàn dựng vội vã”.

UAV bí ẩn chứa đầy thuốc nổ xuất hiện ở sân bay Đức. Ảnh: Getty

Các nhân viên an ninh đã phát hiện ra UAV hôm 4-8 tại sân bay Leipzig/Halle, một trung tâm hậu cần NATO và vận chuyển hàng hóa dân sự quan trọng ở miền Đông nước Đức, đồng thời cũng là căn cứ của một số máy bay vận tải khổng lồ An-124 do Hãng hàng không Antonov của Ukraine vận hành.

Theo các công tố viên, UAV này được trang bị đầy thuốc nổ và một kíp nổ.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cảnh báo rằng, UAV mang theo thuốc nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle cho thấy "kịch bản đe dọa mới" đối với nước Đức, trong bối cảnh các điều tra viên chống khủng bố đang xem xét liệu các yếu tố nước ngoài có thể có liên quan đến sự việc này hay không.

Các thành viên chính phủ Đức và các quan chức khác chưa công khai cáo buộc bất kỳ quốc gia nước ngoài nào về sự cố này, nhưng một số nghị sĩ đã chĩa mũi nhọn về phía Nga.

Peru và Mexico nối lại quan hệ ngoại giao sau giai đoạn căng thẳng

Chính phủ Peru và Mexico ngày 7-8 thông báo chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao sau gần một năm gián đoạn vì bất đồng liên quan đến việc Mexico cấp quy chế tị nạn cho cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez.

Bà Betsy Chávez từng giữ chức Thủ tướng Peru trong thời gian ngắn cuối năm 2022. Ảnh chụp màn hình

Trong tuyên bố chung, hai nước cho biết quyết định nối lại quan hệ được đưa ra trên cơ sở "mối quan hệ anh em, hữu nghị và hợp tác lịch sử" giữa Peru và Mexico, đồng thời bày tỏ mong muốn mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Cùng ngày, Chính phủ Peru xác nhận đã cấp giấy thông hành an toàn cho bà Betssy Chavez, cho phép bà rời Đại sứ quán Mexico tại Lima để tới Mexico.

Việc khôi phục quan hệ ngoại giao được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng và mở đường cho hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực sau nhiều tháng rơi vào bế tắc ngoại giao.