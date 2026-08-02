Tin thế giới tối 2-8: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(GLO)- Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ; Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực; Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-8.

Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ

Truyền thông Iran vừa lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng nước này đã xin đàm phán để không bị Mỹ tấn công. Tehran khẳng định vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi gây hấn.

Xe cộ lưu thông trên đường ở Tehran, Iran ngày 1-8-2026. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran chiều ngày 2-8 nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đã xin đàm phán để không bị tấn công, là hoàn toàn bịa đặt.

Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ibn al-Reza cũng khẳng định Iran xem mọi đe dọa từ các đối thủ đều là nghiêm túc và đáng tin cậy. Vì vậy, Tehran luôn đề cao cảnh giác, duy trì trạng thái tập trung và sẵn sàng chiến đấu. Iran sử dụng chính các đe dọa tấn công của kẻ thù để làm động lực thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường khả năng răn đe và năng lực quân sự.

Tuyên bố của truyền thông và giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 1-8 thông báo hủy bỏ kế hoạch tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn chưa từng có vào Iran, sau khi nhận được đề xuất đàm phán từ Tehran.

Liên quan các nỗ lực trung gian hạ nhiệt chiến sự, Pakistan, Qatar và một số đối tác khu vực hiện đang tích cực liên lạc với cả Mỹ và Iran để khôi phục đàm phán.

Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Engels của Nga và một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov vào rạng sáng 2-8.

Đám cháy bùng phát tại một nhà máy lọc dầu của Nga ở thành phố Saratov ngày 2-8. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội nước này đã đánh trúng "một mục tiêu" tại căn cứ không quân Engels, gây ra hỏa hoạn. Đây là căn cứ đặt các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160, vốn được Moscow sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 635 UAV của Ukraine trong đêm tại 16 khu vực, bao gồm các vùng Belgorod, Bryansk, Rostov, Saratov, bán đảo Crimea và khu vực Moscow.

Tại vùng Samara, cuộc tấn công cũng làm hư hại một nhà kho thuộc Wildberries, hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga. Wildberries cho biết hãng đã điều chỉnh lại chuỗi hậu cần, trong đó các lô hàng nhập kho và đơn hàng xuất đi hiện được xử lý tại các cơ sở khác.

Indonesia: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Giới chức Indonesia ngày 2-8 cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 41 người vẫn đang mất tích sau khi một chiếc phà chở 271 người bốc cháy trên Biển Java, ngoài khơi tỉnh Đông Java.

Hình ảnh được cho là các hành khách sơ tán khi ngọn lửa lan rộng trên phà Mutiara Sentosa 2 trong vụ cháy ngoài khơi đảo Madura, Indonesia ngày 2-8. Ảnh: X

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), thuyền trưởng đã phát tín hiệu báo cháy khi phà đang trên hành trình từ thành phố Surabaya (Đông Java) đến Makassar (Nam Sulawesi).

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc phà ở cách đảo Sapudi khoảng 19 hải lý (35,2 km) về phía Bắc và gần như bị lửa bao trùm hoàn toàn, trong khi nhiều hành khách vẫn còn trên cầu tàu và khu vực mũi phà. Một số tàu hoạt động gần hiện trường đã kịp thời cứu hàng chục hành khách nhảy xuống biển để thoát khỏi đám cháy.

Nhà chức trách đã điều động tàu cứu hộ, lực lượng cứu nạn cùng nhiều xuồng bơm hơi đến hiện trường. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành, trong khi nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hàn Quốc trải qua ngày nóng nhất trong 122 năm

Hàn Quốc ngày 2-8 ghi nhận nhiệt độ 42,5 độ C, cao nhất trong 122 năm, khiến giới chức cảnh báo người dân nhiều nơi ngừng hoạt động ngoài trời.

Theo trang web của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), nhiệt độ tại thành phố Yangsan ở phía đông nam nước này đạt mức 42,5 độ C vào lúc 13h26. Đây là nhiệt độ cao nhất kể từ khi bắt đầu có dữ liệu thống kê từ năm 1904.

Người dân Hàn Quốc giải nhiệt tại khu vực đài phun nước, ngày 31-7-2026. Ảnh: TTXVN

Yangsan là tâm điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra ở Hàn Quốc và đã trải qua 5 ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Nhiều thành phố khác, trong đó có Daegu và Busan, cũng đang chứng kiến nhiệt độ tăng lên mức gần 40 độ C.

Người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại và quán cafe có máy lạnh để tránh cái nóng thiêu đốt.

Cảnh báo nắng nóng khẩn cấp đã được ban hành tại hơn 20 địa phương trong ngày 2-8. Đây là hạng mục cảnh báo mới được áp dụng trong năm nay nhằm đối phó tốt hơn với tình trạng nhiệt độ gia tăng.