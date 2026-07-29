Tin thế giới sáng 29-7: Tổng thống Zelensky tiết lộ ‘cuộc gặp kín hiệu quả’ với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng

(GLO)- Lãnh đạo Mỹ - Israel gặp nhau; Tổng thống Zelensky tiết lộ ‘cuộc gặp kín hiệu quả’ với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng; UAV từ Iraq tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí tại Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-7.

Lãnh đạo Mỹ - Israel gặp nhau trong bối cảnh căng thẳng về xung đột ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-7 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa hai đồng minh. Mặc dù Tổng thống Trump từ lâu vẫn bảo vệ Israel, ông ngày càng sẵn sàng công khai chỉ trích ông Netanyahu vì quá cứng rắn trong vấn đề Liban. Cuộc gặp cũng diễn ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến đã kéo dài 5 tháng, khi Mỹ đang đứng giữa nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khả năng chuyển sang giai đoạn chiến tranh mạnh mẽ hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Banjamin Netanyahu gặp nhau tại phòng Bầu dục (Nhà Trắng) cùng các phụ tá, ngày 28-7. Ảnh: GPO

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, tại cuộc gặp kín kéo dài gần 90 phút, hai nhà lãnh đạo chủ yếu trao đổi về cuộc chiến với Iran.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo đảm Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông đã có cuộc gặp "tuyệt vời" với Tổng thống Trump, đồng thời đánh giá đây là một trong những cuộc thảo luận hay nhất mà ông từng có với vị Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Zelensky tiết lộ ‘cuộc gặp kín hiệu quả’ với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28-7, trong đó hai bên thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và các biện pháp thúc đẩy những nỗ lực chiến lược, ngoại giao nhằm hướng tới hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một cuộc gặp hiệu quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời xác nhận hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các thỏa thuận cấp phép liên quan đến hệ thống Patriot cũng như những cách thức nhằm đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ về cuộc gặp kín này, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hợp tác liên tục giữa hai nước. Tổng thống Zelensky xác nhận rằng các thỏa thuận cấp phép được thảo luận với Tổng thống Trump sẽ cho phép Ukraine hoặc các đồng minh sản xuất trong nước các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết hai bên đã trao đổi về "một số ý tưởng khác có thể giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine", nhưng không tiết lộ chi tiết.

UAV từ Iraq tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí tại Ả rập Xê út

Ả rập Xê út cho biết đã đánh chặn nhiều UAV xuất phát từ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu khí, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ tấn công. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng và bất ổn an ninh tại Trung Đông.

Kho dầu của Saudi Arabia bốc cháy sau khi bị tấn công. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út Turki al-Maliki thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và phá hủy nhiều UAV thù địch định tấn công các cơ sở dầu mỏ ở miền Đông đất nước. Ông al-Maliki khẳng định các UAV được phóng đi từ Iraq, do các tay súng được Iran hậu thuẫn, tiến hành.

Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp, UAV xuất phát từ Iraq định tấn công cơ sở dầu mỏ ở Ả rập Xê út. Trước đó, ngày 27-7, Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cũng thông báo đã đánh chặn thành công nhiều UAV bay đến từ Iraq, nhằm hướng các cơ sở dầu khí ở khu vực thủ đô Riyadh và tỉnh Đông của nước này. Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi khi đó đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho đến nay vẫn chưa được công bố.

Những trường hợp tử vong đầu tiên trong vụ sập trung tâm thương mại

Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto hôm 28-7, khiến trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto sập một phần, nhiều công trình hư hỏng và hàng chục người thương vong.

Một người lính cứu hỏa đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của Aeon Kumamto xuyên đêm. Ảnh: Kyodo

Theo đài NHK, hai phụ nữ ngoài 20 tuổi đã được xác nhận tử vong sau vụ sập trung tâm thương mại. Đây là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên được xác nhận kể từ khi động đất xảy ra. Ngoài hai nạn nhân xấu số, lực lượng cứu hộ đã đưa được 6 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó một người từng rơi vào tình trạng ngừng tim phổi và 5 người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Giới chức địa phương cho biết vẫn còn ít nhất 10 người mất liên lạc tại Aeon Mall Kumamoto. Trước đó, NHK đưa tin khoảng 20-30 nhân viên không thể liên lạc sau khi trung tâm thương mại bị sập.

Song song với công tác cứu hộ tại trung tâm thương mại, một vụ việc nghiêm trọng khác cũng xảy ra tại nhà máy giấy Nippon ở thành phố Yatsushiro. NHK cho biết 9 người vẫn mất tích, trong khi hai người được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim phổi. Một ống khói lớn của nhà máy đã đổ sập sau trận động đất.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố chính phủ sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để ứng phó thảm họa. Khoảng 3.600 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất được điều động phối hợp cùng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tìm kiếm người mắc kẹt, đánh giá thiệt hại và hỗ trợ người dân.