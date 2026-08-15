Tin thế giới sáng 15-8: Tổng thống Trump dọa tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ

(GLO)- Tổng thống Trump dọa tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ; Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga; Nga cảnh báo sẽ mạnh tay phá hủy mọi nguồn hỗ trợ Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-8.

Tổng thống Trump dọa tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ trong bối cảnh chính quyền của ông đang nỗ lực kết thúc cuộc xung đột với Iran.

Phát biểu tại Học viện Cảnh sát quận Nassau ở Garden City, bang New York ngày 14-8, ông Trump cho biết: "Sau khi chúng ta đánh bại Iran, nước đang thất bại rất nặng nề, tôi sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Học viện Cảnh sát quận Nassau ở Garden City, bang New York. Ảnh: Bloomberg

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ vẫn đang phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời tuyên bố "không có tàu nào được đi qua nếu chúng tôi không cho phép".

Hiện chưa rõ mức độ nghiêm túc trong phát biểu của Tổng thống Trump cũng như liệu tuyên bố này có phản ánh lập trường chính sách mới của chính quyền Mỹ hay không.

Phản hồi trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Tehran sẽ không bị đe dọa hay khuất phục trước các hành động phô trương sức mạnh của Mỹ. Ông Gharibabadi nhấn mạnh việc mở hay đóng eo biển Hormuz chỉ thuộc thẩm quyền của Iran.

Mỹ thừa nhận chiến dịch tập kích Houthi đã làm chết hơn 150 dân thường

Hãng thông tấn AP tiết lộ Lầu Năm Góc đã gửi cho quốc hội Mỹ đánh giá về các cuộc tập kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen trong năm 2025, trong khuôn khổ báo cáo thường niên về thương vong đối với dân thường.

Đánh giá không thuộc dạng tài liệu mật, tập trung vào 3 cuộc không kích diễn ra hồi tháng 4-2025, nhằm vào khu vực nội thành và xung quanh thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát, cũng như cảng Ras Isa. Tổng cộng 153 dân thường đã thiệt mạng và 243 người bị thương trong những đòn tấn công này.

Gây thương vong lớn nhất là cuộc tập kích nhằm vào cảng dầu Ras Isa, khiến 80 người chết và 173 người bị thương. Đòn đánh đã tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ và đốt cháy các xe bồn chở dầu.

Nhân viên y tế khiêng một thi thể sau cuộc không kích của Mỹ vào cảng Ras Isa tại Yemen hồi tháng 4-2025. Ảnh: AP

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, khi đó cho biết cuộc tấn công "không nhằm gây hại cho người dân Yemen", mục đích chính là cắt đứt nguồn cung nhiên liệu và tài chính cho lực lượng Houthi.

Thông tin được công bố giữa lúc xuất hiện lo ngại liên quan thương vong về dân thường do hoạt động quân sự của Washington, trong đó có cả từ các nghị sĩ nước này, sau vụ một tên lửa Mỹ đánh trúng trường tiểu học Iran và khiến 168 người thiệt mạng hồi đầu xung đột Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dường như đã thu nhỏ quy mô của một văn phòng chuyên phụ trách vấn đề giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga

Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga trong đêm 14-8, làm hư hại 2 cơ sở chế biến và gây ra hỏa hoạn, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Giới chức Nga tuyên bố đã bắn hạ 51 UAV Ukraine trên địa bàn tỉnh Leningrad.

Khói bốc lên từ một bể chứa dầu bị trúng tập kích của Ukraine. Ảnh: pravda

Ust-Luga là một trong những cảng lớn nhất của Nga trên biển Baltic, đồng thời là nơi đặt một cảng dầu quan trọng, đóng vai trò trung tâm xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Cảng nằm ở phía Tây thành phố St. Petersburg, cách xa biên giới Ukraine và có vai trò đáng kể trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Nga.

Ukraine đang ngày càng tăng cường chiến dịch tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga, trong đó có các cuộc tấn công vào kho dầu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất tại những cơ sở lớn và trong một số trường hợp khiến các cơ sở phải ngừng hoạt động vô thời hạn.

Nga cảnh báo sẽ mạnh tay phá hủy mọi nguồn hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine và tìm cách phá hủy mọi yếu tố được phương Tây sử dụng để duy trì nỗ lực của Kiev.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, ông Lavrov đưa ra bình luận khi đề cập đến các hành động của Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev, vốn được cho là nhằm gây sức ép buộc Moscow phải tham gia đàm phán hòa bình. Theo quan chức này, Nga vẫn theo đuổi một giải pháp lâu dài, đáng tin cậy và bền vững cho cuộc xung đột, đồng thời khẳng định Moscow không chấp nhận ngừng giao tranh.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau một loạt vụ tấn công mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện, khiến nhiều dân thường thương vong, trong đó có các vụ việc tại Starobelsk hồi tháng 5 và Gelendzhik vào đầu tháng này. Các quan chức Nga, trong đó có ông Lavrov, đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) như vậy.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow sẽ không sử dụng những phương thức tương tự, nhưng cảnh báo phản ứng của Moscow sẽ ngày càng quyết liệt hơn.