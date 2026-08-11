Lo ngại nguy cơ đe dọa nhắm vào Tổng thống Mỹ, chuyên cơ Air Force One trở thành 'nghi binh'

Báo Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước trên một chiếc máy bay nhỏ hơn, thay vì chiếc Air Force One như thông báo ban đầu.

Báo Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trumpđã bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước trên một chiếc máy bay nhỏ hơn, thay vì chiếc Air Force One như thông báo ban đầu.

Tổng thống Donald Trump và chuyên cơ Air Force One. Ảnh: WMUR-TV

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Mỹ ban đầu lên máy bay Air Force One ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8-7, nhưng sau đó được một xe chuyên vận chuyển thực phẩm, vật tư đưa sang một chiếc máy bay C-32A nhỏ hơn để sang Anh.

Vào thời điểm này, các nhà báo tháp tùng và một số quan chức của Mỹ vẫn tin rằng Tổng thống Trump đang ở trên chiếc Air Force One.

Video trong bài báo của Washington Post cho thấy chỉ vài phút sau khi Tổng thống Donald Trump bước lên cầu thang của Air Force One thì một xe chuyên vận chuyển thực phẩm được hạ xuống. Chiếc xe trên tiếp tục di chuyển về phía chiếc máy bay C-32A nhỏ hơn.

Một xe chuyên dùng để vận chuyển thực phẩm, vật tư lên máy bay. Ảnh: Aerospace Global News

Trước đó, Tổng thống Mỹ đến Ankara trên chiếc Boeing 747-8 mới do Qatar tặng để dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7).

Tuy nhiên, khi rời hội nghị, cơ quan an ninh đã khuyến nghị Tổng thống Donald Trump không nên đi bằng chuyên cơ này do lo ngại nguy cơ đe dọa nhằm vào người đứng đầu Nhà Trắng.

Do đó, Tổng thống Mỹ thông báo chuyển sang chiếc Air Force One đời cũ và máy bay này đã trở thành vật "nghi binh" đánh lạc hướng.

Theo Minh Châu (SGGPO)