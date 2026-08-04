Tin thế giới tối 4-8: Nga phóng lượng tên lửa kỷ lục vào Ukraine

(GLO)- Nga phóng lượng tên lửa kỷ lục vào Ukraine; Houthi tuyên bố dùng UAV tập kích sân bay Ả rập Xê út; Israel và Hội đồng Hòa bình thảo luận giải giáp vũ khí tại Gaza; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-8.

Nga phóng lượng tên lửa kỷ lục vào Ukraine

Nga đã thiết lập các kỷ lục thời chiến mới về tốc độ và quy mô tập kích tên lửa vào Ukraine trong tháng 7 trong bối cảnh Ukraine tăng tốc vá lỗ hổng phòng không do thiếu hụt tên lửa đánh chặn.

Nga không kích vào Kherson ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu do Không quân Ukraine công bố, trong suốt tháng 7, Nga đã phóng tổng cộng 381 tên lửa các loại vào Ukraine, tương đương hơn 12 quả/ngày, thiết lập các kỷ lục thời chiến mới về tổng số lượng và tốc độ tên lửa phóng vào Ukraine.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng tên lửa đã trở thành một yếu tố nổi bật hơn trong các đợt tập kích kết hợp, vốn phần lớn bao gồm máy bay không người lái của Nga. Trong tháng 7, tỷ lệ tên lửa của Nga trong tổng số lượng đạn dược đã tăng lên mức cao kỷ lục, đạt hơn 7%.

Lính Nga bắn chết đồng đội, xả súng vào dân thường

Binh sĩ Nga ở bán đảo Crimea bắn chết một đồng đội rồi tiếp tục xả súng vào dân thường, khiến ba người thiệt mạng.

Thị trưởng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết thảm kịch xảy ra khi một binh sĩ nổ súng vào đồng đội tại đơn vị, khiến một quân nhân thiệt mạng và một người bị thương.

Ảnh minh họa

Binh sĩ này sau đó di chuyển tới làng Khmelnytske ở đông nam Sevastopol, nơi anh ta tiếp tục xả súng bắn chết ba dân thường, gồm hai người đàn ông 71 tuổi và 59 tuổi, cùng một phụ nữ 64 tuổi. Ba dân thường khác bị thương trong sự việc.

Sau khi xả súng, nghi phạm bỏ trốn vào rừng trước khi bị bắt. Giới chức chưa công bố danh tính người này cũng như phiên hiệu đơn vị và động cơ nổ súng.

Houthi tuyên bố dùng UAV tập kích sân bay Ả rập Xê út

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 4-8 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay Najran ở Ả rập Xê út.

Vị trí Sân bay Najran của Ả rập Xê út - địa điểm vừa bị lực lượng Houthi tấn công.

Houthi khẳng định đây là động thái đáp trả việc Riyadh bị cáo buộc điều UAV xâm nhập không phận Yemen.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi - ông Yahya Sarea cho biết cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào mục tiêu "nhạy cảm" trong khuôn viên sân bay Najran ở Tây Nam Ả rập Xê út và đã "đánh trúng mục tiêu một cách chính xác".

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa lực lượng Houthi và Ả rập Xê út. Ngày 20-7, Houthi tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với các tàu thuyền liên kết với Ả rập Xê út ở Biển Đỏ, viện dẫn lý do Ả rập Xê út phong tỏa các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát.

Kể từ đó, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu thuyền liên quan đến Ả rập Xê út ở Biển Đỏ và các cơ sở năng lượng. Trong khi đó, liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu đã nối lại không kích nhắm vào những mục tiêu quân sự quan trọng của lực lượng Houthi ở Yemen.

Israel và Hội đồng Hòa bình thảo luận giải giáp vũ khí tại Gaza

Ngày 3-8, Thủ tướng Israel Netanyahu đã gặp người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Gaza (BoP): ông Nickolay Mladenov và các thành viên cấp cao của tổ chức này. Cuộc gặp nhằm thảo luận việc giải giáp vũ khí ở Dải Gaza và quá trình chuyển đổi sang chính quyền dân sự.

Xe quân sự Israel được triển khai tại biên giới với Gaza ngày 10-10-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thông cáo báo chí của BoP nhận định cuộc gặp "mang tính xây dựng và chi tiết," trong đó hai bên đã chia sẻ sự hiểu biết chung về các mục tiêu cuối cùng bao gồm việc “loại bỏ hoàn toàn vũ khí khỏi Dải Gaza và chuyển đổi sang chính quyền dân sự".

BoP nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chỉ rút quân khỏi ranh giới Đường Vàng sau khi lực lượng Hamas hoàn thành cam kết giao nộp toàn bộ vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng và các đường hầm.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng phụ trách các khu định cư Orit Strock đã yêu cầu Thủ tướng Netanyahu triệu tập ngay lập tức phiên họp Nội các an ninh để ngăn chặn quyết định cho phép Lực lượng Ổn định quốc tế tiến vào Gaza.

Trong thư gửi Thủ tướng Netanyahu, hai chính trị gia cực hữu trên cho rằng việc này trái ngược với mục tiêu phi quân sự hóa Gaza.