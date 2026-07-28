Tin thế giới sáng 28-7: Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

(GLO)- Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.

Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.

Mỹ ngừng không kích Iran những vẫn để ngỏ nối lại tấn công nếu không đạt thỏa thuận ngừng bắn mới. Ảnh minh họa

"Họ đã rất lịch sự đề nghị chúng tôi: "Làm ơn hãy dừng lại, hãy gặp nhau. Hiện tại mọi việc đang ở giai đoạn đó và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ quay trở lại tình trạng trước đây", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một.

Theo ông Trump, quyết định tạm dừng chiến dịch được đưa ra sau gần hai tuần Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong bối cảnh ông và các cố vấn đang đánh giá những lựa chọn quân sự còn lại.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Washington đã phá hủy phần lớn năng lực sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran.

Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine

Ngày 27-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow luôn sẵn sàng xem xét các ý tưởng và sáng kiến mới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP

"Chúng tôi tái khẳng định thiện chí tham gia các cuộc thảo luận và sẵn sàng xem xét mọi đề xuất, ý tưởng. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối điều đó", bà Zakharova nói.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, trước khi đưa ra bất kỳ sáng kiến mới nào, Washington cần làm rõ những nội dung đã được thảo luận trước đó, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại Anchorage.

"Trước khi bàn về những điều mới, những vấn đề chưa từng được nêu ra hoặc chưa được định hình, có lẽ trước hết cần làm rõ các nội dung đã được thảo luận trước đây, đặc biệt là những cuộc trao đổi liên quan đến các ý tưởng đã được đưa ra", bà Zakharova nhấn mạnh.

Bà Zakharova cũng nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 8-2025, trong đó cho biết Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi về các đề xuất do Moscow đưa ra nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Rubio, phía Ukraine đã bác bỏ cách tiếp cận mà Nga đề xuất.

Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích

Tòa án ở Kiev (Ukraine) quyết định bắt giam Vasyl Goncharuk, đứng đầu hiệp hội công nghiệp quốc phòng Armada, với cáo buộc thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả chết người. Goncharuk đã tổ chức sự kiện triển lãm drone bị Nga tập kích hôm 24-7, khiến ít nhất 11 người chết.

Tòa đã quyết định tạm giam Goncharuk 60 ngày, không cho tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Vasyl Goncharuk trình diện tòa án ở Kiev ngày 27-7. Ảnh: AFP

"Tôi hoàn toàn hiểu trách nhiệm của mình và mong tòa án cùng cơ quan điều tra tiến hành mọi hoạt động điều tra cần thiết", Goncharuk nói. Trước đó, ông đã đề nghị được áp dụng biện pháp quản thúc tại gia.

Công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết các điều tra viên đang xem xét có yếu tố nào đã khiến quy mô thảm kịch trở nên nghiêm trọng hơn hay không.

Armada đã mời hơn 300 người tham dự, gồm quân nhân, đại diện cơ quan nhà nước và giới doanh nghiệp Ukraine khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, đồng thời chỉ bố trí một hầm trú ẩn nhỏ. Sự kiện cũng bị chỉ trích vì được quảng bá trên mạng xã hội.

Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Tây Bắc Nigeria

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công do các tay súng thực hiện nhằm vào một cộng đồng dân cư ở Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ bạo lực mới nhất xảy ra tại khu vực vốn thường xuyên bất ổn này.

Cảnh tàn phá sau vụ tấn công của các nhóm vũ trang tại khu vực Woro và Nuku thuộc bang Kwara, Nigeria ngày 5-2-2026. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Người dân địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra vào đêm 26-7 (theo giờ địa phương) tại làng Naridon, thuộc khu vực hành chính Kaura, bang Kaduna.

Ông Derek Christopher, Chủ tịch Mạng lưới Hòa bình và An ninh Nam Kaduna, cho biết đây không phải là lần đầu tiên ngôi làng này bị tấn công. Ông nhấn mạnh, "cùng thời điểm này năm ngoái, cộng đồng ở khu vực trên cũng đã bị tấn công", đồng thời cho rằng chính quyền dường như đã không còn ý định bảo vệ khu vực trước những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.

Đến nay, chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.