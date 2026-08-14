Ông Trump thắng kiện về “lỗ hổng” miễn thuế hàng nhập khẩu dưới 800 USD

(GLO)- Ngày 13-8, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết, xác nhận Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền chấm dứt chính sách miễn thuế đối với các kiện hàng nhập khẩu có giá trị từ 800 USD trở xuống.

Phán quyết này cho phép chính quyền Mỹ tiếp tục thu thuế đối với các lô hàng giá trị thấp nhập khẩu vào Mỹ. Đây là một diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh chương trình thuế quan của ông Trump đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trọng tâm của vụ kiện là chính sách miễn trừ thuế quan được gọi là “de minimis”. Theo cơ chế này, các kiện hàng có giá trị bán lẻ từ 800 USD trở xuống được miễn thuế và một số thủ tục nhập khẩu.

Chính quyền Tổng thống Trump quyết định chấm dứt chính sách trên, với lập luận rằng cơ chế này đã bị lợi dụng để né thuế quan cũng như đưa ma túy vào Mỹ thông qua các lô hàng nhỏ.

Ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm đóng cơ chế miễn trừ đối với hàng hóa giá trị thấp vào tháng 2-2025. Chính sách này sau đó tiếp tục được ông duy trì, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS) bác bỏ việc sử dụng Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế năm 1977 để áp đặt các mức thuế quan toàn cầu hồi tháng 2-2026.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, việc đình chỉ cơ chế “de minimis” đã mang lại hơn 1 tỷ USD tiền thuế tính đến cuối năm 2025. Tổng thống Trump cho rằng, nếu chính sách miễn trừ không tồn tại, số thuế đối với các kiện hàng có giá trị từ 800 USD trở xuống có thể đạt 10,8 tỷ USD trong năm 2024.

Vụ kiện do Detroit Axle - doanh nghiệp phân phối phụ tùng ô tô có trụ sở tại Mỹ và nhập khẩu các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc - khởi xướng. Detroit Axle lập luận rằng, Tổng thống Trump đã vượt quyền của Quốc hội khi đơn phương đình chỉ chính sách miễn trừ.

Theo phía nguyên đơn, quyết định của SCOTUS về việc Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế không trao cho Tổng thống thẩm quyền áp đặt các mức thuế khẩn cấp. Vì vậy, điều này cũng cần được áp dụng đối với việc đình chỉ “de minimis”, bởi động thái này làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế đối với các nhà nhập khẩu.

Việc chấm dứt miễn thuế đối với hàng hóa giá trị thấp có thể làm tăng chi phí đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Các nền tảng thương mại điện tử như Shein và Temu cũng chịu tác động, sau khi Washington loại bỏ cơ chế miễn trừ đối với hàng hóa từ Trung Quốc.