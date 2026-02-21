Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump

(GLO)- Ngày 20-2 (theo giờ Mỹ), Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng loạt quốc gia trên thế giới. Phán quyết được Chánh án John Roberts chấp bút phê duyệt.

Cụ thể, với tỷ lệ phiếu 6:3, Tòa án tối cao Mỹ tuyên bố việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977 để áp đặt thuế quan là vượt quá thẩm quyền.

Trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AP/TPO

Đa số thẩm phán của Tòa này khẳng định, Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền đánh thuế, song không trao bất kỳ phần nào của quyền đánh thuế cho nhánh Hành pháp.

Chánh án John Roberts nêu rõ trong bản phán quyết: "Tổng thống phải chỉ ra được sự ủy quyền rõ ràng từ Quốc hội để biện minh cho việc khẳng định quyền lực áp thuế đặc biệt của mình. Ông ấy đã không làm được điều đó".

Quyết định này của Tòa án tối cao Mỹ không đề cập vấn đề liệu các công ty có được hoàn trả hàng tỷ đô la tiền thuế đã nộp hay không. Nhiều doanh nghiệp, trong đó có chuỗi siêu thị Costco, đã nộp đơn lên các tòa án cấp dưới để yêu cầu hoàn tiền.

Theo số liệu thống kê liên bang, tính đến tháng 12-2025, Bộ Tài chính Mỹ đã thu hơn 133 tỷ USD từ các loại thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump áp đặt theo đạo luật về quyền lực khẩn cấp. Mức thuế trong thập kỷ tới ước tính lên tới khoảng 3.000 tỷ USD.

Hiện Tổng thống Trump chưa đưa ra phản hồi chính thức về phán quyết của Tòa án Tối cao.

Được biết, thuế quan là công cụ trung tâm trong chính sách kinh tế và đối ngoại của ông Trump, đặc biệt sau khi ông trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Các biện pháp này đã châm ngòi cho căng thẳng thương mại với nhiều đối tác, gây biến động thị trường tài chính và làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu.