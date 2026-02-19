Mỹ đề xuất Trung Quốc về đàm phán ổn định chiến lược

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược. Washington tin rằng động thái này có thể giúp ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA/chinhphu.vn

Ngày 17-2, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã đề xuất với Trung Quốc về việc tiến hành các cuộc đàm phán ổn định chiến lược. Qua đề xuất của Mỹ nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai bên.

Ông Christopher Yeaw-Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân-phát biểu tại một sự kiện của Viện nghiên cứu Hudson: “Tổng thống Trump đang đưa ra cơ hội nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang bằng cách tham gia các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược, đa phương hoặc theo hình thức khác...”.

Và ông cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ nắm bắt đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ngày 4-2, nguyên thủ Trung-Mỹ đã tiến hành điện đàm. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn hai bên thực hiện nhận thức chung đã đạt được, tăng cường đối thoại và trao đổi, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, mở rộng hợp tác thực chất, không ngừng tích lũy lòng tin, tìm ra con đường hòa hợp đúng đắn, hướng tới tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng.