Tin thế giới sáng 11-3: Mỹ mở đợt tấn công dữ dội nhất vào lãnh thổ Iran

(GLO)- Mỹ mở đợt tấn công dữ dội nhất vào lãnh thổ Iran; Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz; Giá dầu tiếp tục giảm sau thông tin cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-3.

Mỹ mở đợt tấn công dữ dội nhất vào lãnh thổ Iran

Trong cuộc họp báo chung vừa diễn ra với tướng Dan Caine, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, ngày 10-3 là ngày Mỹ tấn công dữ dội nhất nhằm vào Iran kể từ đầu cuộc xung đột.

Ông Hegseth nói: "Hôm nay lại là ngày tấn công dữ dội nhất của chúng ta vào lãnh thổ Iran. Nhiều máy bay chiến đấu nhất, nhiều máy bay ném bom nhất, nhiều cuộc tấn công nhất. Thông tin tình báo chuẩn xác và tốt hơn bao giờ hết".

Khói dày đặc bốc lên từ các tòa nhà sau các cuộc không kích ở Tehran, Iran, ngày 10-3. Ảnh: Xinhua

Quan chức này cho hay, mục tiêu của chiến dịch "Cuồng nộ dữ dội" không thay đổi. Đó là phá hủy kho tên lửa, bệ phóng tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran; vô hiệu hóa hải quân Iran; vĩnh viễn ngăn chặn nước cộng hòa Hồi giáo này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc họp báo, cả Bộ trưởng Chiến tranh và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Caine cho biết, số lượng tên lửa Iran phóng đi đang là ít nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Tướng Caine phát biểu: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran tiếp tục có xu hướng giảm, giảm 90% so với lúc đầu và các cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều đã giảm 83% kể từ khi bắt đầu chiến dịch".

Theo ông Hegseth, các con số trên phản ánh hiệu quả của các cuộc tấn công Mỹ.

Mỹ phá hủy tàu chiến và tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ cho biết trong ngày 10-3 họ đã phá hủy nhiều tàu hải quân Iran, trong đó bao gồm 16 tàu rải thủy lôi, gần eo biển Hormuz.

Trước đó cùng ngày, CNN đưa tin rằng Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu, theo hai nguồn tin am hiểu báo cáo tình báo của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social trong ngày 10-3 rằng: nếu Iran đã rải bất kỳ quả thủy lôi nào ở eo Hormuz – dù Mỹ chưa có báo cáo xác nhận – thì chúng phải được “gỡ bỏ ngay lập tức”.

Hình ảnh cho thấy Quân đội Mỹ đang chuẩn bị không kích phá hủy một tàu hải quân Iran gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Sau tuyên bố của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trên X rằng theo chỉ đạo của tổng thống, Bộ Tư lệnh Trung tâm đã tiến hành phá hủy các tàu rải thủy lôi không hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz với “độ chính xác tàn khốc”.

Hoạt động rải mìn hiện vẫn ở quy mô hạn chế, với vài chục quả thủy lôi được thả xuống vùng biển trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Iran vẫn còn 80–90% số tàu nhỏ và tàu rải mìn, vì vậy lực lượng này hoàn toàn có khả năng triển khai hàng trăm quả thủy lôi trên tuyến hàng hải này.

WHO cảnh báo nguy cơ sức khỏe từ hiện tượng “mưa đen” tại Iran

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10-3 cảnh báo hiện tượng “mưa đen” xuất hiện tại Iran sau các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ có thể gây ra những rủi ro đối với sức khỏe người dân, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp.

Hiện tượng “mưa đen” xuất hiện tại Iran sau các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ có thể gây ra những rủi ro đối với sức khỏe người dân. Ảnh: Mạng xã hội X

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan này đã nhận được nhiều báo cáo trong tuần qua về hiện tượng mưa chứa dầu rơi xuống tại một số khu vực ở Iran. Tình trạng này xảy ra sau khi các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu bị tấn công, gây hỏa hoạn và làm gia tăng đáng kể tình trạng ô nhiễm không khí.

Trước đó, ngày 9-3, thủ đô Tehran chìm trong khói đen dày đặc sau khi một nhà máy lọc dầu bị tấn công.

Giá dầu tiếp tục giảm sau thông tin cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc

Ngày 10-3, giá dầu tiếp tục giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc. Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm 15,17% xuống còn 83,95 USD/thùng, từ mức đỉnh gần 120 USD/thùng trước đó.

Những biến động mạnh cho thấy sự nhạy cảm cực độ của thị trường đối với các tin tức từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Một trạm xăng ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, thị trường chứng khoán ở vùng Vịnh ghi nhận sự phục hồi.

Hasnain Malik, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại Tellimer, nhận định rằng những bình luận mang tính giảm leo thang của ông Trump là tin vui cho thị trường toàn cầu, đặc biệt là các nước vùng Vịnh.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng câu hỏi về an ninh khu vực vẫn còn bỏ ngỏ, bởi Israel chưa đạt được các mục tiêu tối đa của nước này ở Iran.

Thái Lan yêu cầu công chức làm việc tại nhà vì khủng hoảng năng lượng

Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông gây áp lực lên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Chính phủ Thái Lan đã chính thức phê duyệt gói biện pháp khẩn cấp, yêu cầu khối cơ quan nhà nước thắt chặt chi tiêu và cắt giảm tiêu thụ điện năng ngay lập tức.

Thái Lan hiện chỉ còn khoảng 95 ngày dự trữ năng lượng. Ảnh: The Business Times

Theo quyết định từ cuộc họp Nội các Thái Lan chiều 10-3, tất cả các cơ quan Chính phủ được chỉ thị triển khai toàn diện chế độ làm việc tại nhà cho đến khi tình hình năng lượng ổn định trở lại. Các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tiếp cho người dân vẫn sẽ duy trì hoạt động bình thường để đảm bảo không gây gián đoạn các thủ tục hành chính thiết yếu.

Nội các Thái Lan cũng đưa ra những quy định cụ thể nhằm giảm tải hệ thống điện quốc gia, trong đó khuyến khích công chức không mặc comple/vest trong các cuộc họp và khi làm việc để giảm bớt sự oi bức. Bên cạnh đó, tất cả các văn phòng Chính phủ bắt buộc phải cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26°C.

Chính phủ Thái Lan cũng ra lệnh tạm hoãn tất cả các chuyến đi khảo sát, học tập tại nước ngoài của công chức ở mọi cấp độ. Theo đó, chỉ những nhiệm vụ thực sự cấp thiết như các hội nghị quốc tế quan trọng, mới được xem xét phê duyệt sau khi đã qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt.