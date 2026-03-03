Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Theo Tuổi Trẻ, Dân Trí)

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua cũng xác nhận đã tấn công vào cơ quan ngôn luận quan trọng nhất của chính quyền Iran. Trước đó cùng ngày, phía Iran cũng ghi nhận 2 đợt tập kích hiệp đồng giữa Israel và Mỹ nhắm thẳng vào các tòa nhà nằm trong khuôn viên trụ sở IRIB.

iran-israel.jpg
Mỹ và Israel phối hợp không kích các mục tiêu tại Iran ngày 28.2.2026, đẩy xung đột khu vực bước vào giai đoạn leo thang tổng lực. Ảnh: AFP

Mặc dù các đòn tấn công diễn ra dồn dập, sóng truyền hình trực tiếp của Iran vẫn chưa ghi nhận sự gián đoạn rõ rệt nào tại thời điểm báo cáo và hiện chưa có thông tin chính xác về mức độ thiệt hại về người.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, đây là một đòn đánh tâm lý cực mạnh nhắm vào biểu tượng quyền lực của chính quyền sau cái chết của Lãnh tụ Ali Khamenei.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

Xem thêm
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Thế giới

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Thế giới

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Tin thế giới tối 1-3: Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

null