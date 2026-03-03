Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua cũng xác nhận đã tấn công vào cơ quan ngôn luận quan trọng nhất của chính quyền Iran. Trước đó cùng ngày, phía Iran cũng ghi nhận 2 đợt tập kích hiệp đồng giữa Israel và Mỹ nhắm thẳng vào các tòa nhà nằm trong khuôn viên trụ sở IRIB.

Mỹ và Israel phối hợp không kích các mục tiêu tại Iran ngày 28.2.2026, đẩy xung đột khu vực bước vào giai đoạn leo thang tổng lực. Ảnh: AFP

Mặc dù các đòn tấn công diễn ra dồn dập, sóng truyền hình trực tiếp của Iran vẫn chưa ghi nhận sự gián đoạn rõ rệt nào tại thời điểm báo cáo và hiện chưa có thông tin chính xác về mức độ thiệt hại về người.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, đây là một đòn đánh tâm lý cực mạnh nhắm vào biểu tượng quyền lực của chính quyền sau cái chết của Lãnh tụ Ali Khamenei.