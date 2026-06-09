Tin thế giới sáng 9-6: Mỹ tấn công tàu chở dầu liên quan Iran, Iran cảnh báo mở mặt trận Bab el-Mandab

(GLO)- Ukraine giành lại 600km2 lãnh thổ; Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột; Mỹ tấn công tàu chở dầu liên quan Iran, Iran cảnh báo mở mặt trận Bab el-Mandab; Ấn Độ: Tai nạn tại nhà máy thép , 8 công nhân thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-6.

Ukraine giành lại 600km2 lãnh thổ

Ngày 8-6, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi xác nhận lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 600km2 lãnh thổ tính đến thời điểm hiện tại trong năm.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Kyiv Independent

Theo ông Syrskyi, chỉ riêng trong tháng 5, Ukraine đã giành lại thêm 100km2 lãnh thổ so với số lãnh thổ đã mất.

Ông Syrskyi không nêu rõ những khu vực mà Ukraine đã đạt được bước tiến. Ông cho biết tại một số khu vực trên chiến tuyến dài 1.200km, lực lượng Ukraine tiếp tục duy trì thế chủ động.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tháng trước cũng tuyên bố Ukraine đã giành lại khoảng 600km2 trong năm nay.

Việc xác định độc lập các đường ranh giới kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine rất khó khăn do tác chiến bằng máy bay không người lái đã tạo ra khu vực trống rộng lớn dọc theo mặt trận.

Tuy nhiên, các nhóm lập bản đồ chiến trường cũng cho rằng đà tiến công của Nga đang chậm lại hoặc đảo ngược trong những tháng gần đây.

Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột

Ngày 8-6, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công.

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại, giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran tấn công trở lại, Tel Aviv sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau các cuộc giao tranh đầu tiên giữa Israel và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận, ông Trump và ông Netanyahu đã nói chuyện mà không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội: “Israel và Iran phải ngừng bắn nhau ngay lập tức”.

Mỹ tấn công tàu chở dầu liên quan Iran, Iran cảnh báo mở mặt trận Bab el-Mandab

Dù cả Israel và Iran đã cùng tuyên bố dừng giao tranh, căng thẳng thực địa vẫn chưa thật sự hạ nhiệt. Tại vịnh Oman, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan Iran. Đáp lại, Tehran cảnh báo có thể mở rộng mặt trận đấu tranh từ vịnh Ba Tư sang đến Biển Đỏ.

Một tàu Iran trên biển. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin khu vực, tàu chở dầu vừa bị lực lượng Mỹ tập kích và vô hiệu hóa là Marivex, mang cờ Palau. Phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển từ vịnh Oman về phía bờ biển Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Tại thời điểm bị tập kích, tàu Marivex không chở theo hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng như các thông tin liên quan khác, chưa được công bố.

Phản ứng với động thái của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Tehran sẽ biến chiến dịch phong tỏa của hải quân Mỹ với các cảng của Iran, thành một thất bại nữa.

Đặc biệt, Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Esmail Qaani cảnh báo Iran sẽ thiết lập một vành đai an ninh mới trải rộng từ eo biển Hormuz đến eo Bab el-Mandab và từ vịnh Ba Tư tới biển Hồng Hải (biển Đỏ). Quan chức Iran gọi đây là “mặt trận kháng chiến”, nhấn mạnh rằng lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng tham gia mặt trận.

Ấn Độ: Tai nạn tại nhà máy thép , 8 công nhân thiệt mạng

Ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Nhà máy thép Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh (miền Nam Ấn Độ) sau khi kim loại nóng chảy tràn ra khu vực làm việc.

Hiện trường vụ cháy nhà máy thép Visakhapatnam. Ảnh: oktelugu

Vụ việc xảy ra vào tối 8-6 tại xưởng luyện thép của nhà máy, thuộc Công ty Rashtriya Ispat Nigam Ltd. Một gầu chứa kim loại nóng chảy, được vận chuyển bằng cần cẩu, bất ngờ rơi xuống đất, khiến dòng kim loại ở nhiệt độ khoảng 1.600 độ C tràn vào khu vực có công nhân đang làm việc. Lực lượng cứu hộ được triển khai khẩn cấp tại hiện trường.

Chính quyền bang Andhra Pradesh cho biết, Thủ hiến bang N. Chandrababu Naidu đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cứu hộ, hỗ trợ y tế cho người bị thương và xử lý hậu quả. Một số người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch.