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Thế giới

Thái Lan: 6 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao và súng tại hội chợ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, Bangkok Post, khaosod)

(GLO)- Ít nhất 6 người bị thương, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch sau khi một nhóm đối tượng dùng dao và súng tấn công đám đông tại một hội chợ ở tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan.

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Hai nghi phạm (được khoanh tròn) xuất hiện tại hiện trường trước khi xảy ra vụ nổ súng ở huyện Dan Khun Thot, tỉnh Nakhon Ratchasima, vào tối 12-8. Ảnh: Bangkok Post

Ngày 13-8, truyền thông Thái Lan đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 12-8, gần Tượng đài Phor Khun Thot, huyện Dan Khun Thot, nơi diễn ra sự kiện ẩm thực và mua sắm “Chim Shop Chai”.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng dùng dao tấn công trước, sau đó nổ súng vào đám đông. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ một nghi phạm, trong khi những người còn lại bỏ trốn.

Các nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện địa phương, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện khác để tiếp tục điều trị.

Ông Prakob Patithin, người tổ chức sự kiện, cho biết vụ tấn công xảy ra khi các tiểu thương đang thu dọn hàng hóa vào cuối chương trình. Nhóm đối tượng ban đầu sử dụng dao, sau đó dùng một khẩu súng săn, nạp loại đạn có khả năng phát tán nhiều viên chì nhỏ khi bắn.

Trong số 6 người bị thương, 1 người đàn ông bị đâm vào lưng và ngón tay, 1 nạn nhân khác trúng đạn ở lưng và bị thương ở cánh tay phải. Một người khác bị 13 viên chì găm vào người và cánh tay.

Ba nạn nhân còn lại gồm 1 phụ nữ trúng 2 phát đạn vào chân và bị các mảnh đạn chì găm vào lưng, 1 người bị bắn vào cánh tay trái và 1 người bị 9 vết thương do đạn súng săn bắn trúng lưng.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, vụ việc có thể bắt nguồn từ một vụ trộm xe máy gần khu vực hội chợ. Chủ xe phát hiện và đối đầu với nhóm nghi phạm, sau đó cùng người tổ chức sự kiện khống chế được 1 người.

Một nghi phạm khác chạy thoát, rồi quay trở lại cùng một số người mang theo dao và súng để tấn công.

Trả lời phỏng vấn sáng 13-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ việc và nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách mang tính hệ thống đối với cơ chế sở hữu súng.

Trước đó, ngày 11-8, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã đình chỉ việc cấp giấy phép mua bán súng, trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp xảy ra các vụ nổ súng gây thương vong.

Tuần trước, 1 thảm kịch xả súng do một nam sinh 14 tuổi gây ra tại trường Debsirin Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi, khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong gần 4 năm qua.

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