Xả súng tại một trận bóng đá ở Mexico, ít nhất 11 người thiệt mạng

(GLO)- Các tay súng đã xả súng nhằm vào các cầu thủ và khán giả tại một trận bóng đá nghiệp dư ở miền Trung Mexico vào ngày 25-11, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: X/Adnnoticias

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút (giờ địa phương) tại một sân bóng đá tại khu vực cộng đồng Loma de Flores ở Salamanca, bang Guanajuato, miền Trung Mexico.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Guanajuato cho biết “10 người chết tại hiện trường và một người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 12 người bị thương do trúng đạn và đang được chữa trị”.

Các nhân chứng cho biết, một số người đàn ông có vũ trang đã đến sân bóng đá này trên 2 chiếc xe tải nhỏ, sau đó xả súng bừa bãi vào các cầu thủ cũng như khán giả.

Lực lượng an ninh, bao gồm cảnh sát bang, Lực lượng Vệ binh quốc gia và quân đội Mexico đã phát động một chiến dịch để truy tìm những đối tượng gây ra vụ tấn công nói trên.

Guanajuato là một trong những bang xảy ra nhiều vụ bạo lực nhất của Mexico trong những năm gần đây và phần lớn các vụ bạo lực này được cho là do tranh chấp giữa các nhóm tội phạm có tổ chức.

Văn phòng công tố bang Guanajuato cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.