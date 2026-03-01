Israel tuyên bố tập kích “trái tim Tehran”, Mỹ tiếp tục đe doạ

(GLO)- Ngày 1-3, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm chiếm ưu thế trên không và mở đường đến Tehran. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump dọa sử dụng "lực lượng chưa từng thấy" nếu Iran tấn công Mỹ hoặc Israel.

Đài CNN cho biết đã xảy ra vụ nổ tại nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô của Tehran trong sáng nay.

Trong thông điệp đăng tải trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Iran vừa tuyên bố sẽ tấn công rất dữ dội hôm nay, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, họ không nên làm vậy, vì nếu họ làm thế, chúng ta sẽ đánh trả họ bằng một lực lượng chưa từng thấy!".

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran sau khi trúng tập kích ngày 1-3. Ảnh: AP

Ở chiều ngược lại, ngày 1-3, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran - một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran - đã tuyên bố sẽ "đâm" vào trái tim nước Mỹ.

"Người Mỹ đã đâm vào trái tim của nhân dân Iran và chứng tôi cũng sẽ đâm vào trái tim của họ... Phải làm rõ một lần và mãi mãi rằng người Mỹ không thể bắt nạt dân tộc Iran" - ông Ali Larijani khẳng định.

Ông nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục trả đũa Mỹ và Israel, đồng thời nêu rõ phản ứng của lực lượng Iran sẽ còn "mạnh mẽ hơn nhiều". Ông cho hay: "Họ (Mỹ) phải biết rằng họ không thể chỉ đánh rồi bỏ chạy".

Ngoài ra, Thư ký Ali Larijani cho biết cơ cấu lãnh đạo tạm thời gồm tổng thống và chánh án tòa án tư pháp sẽ sớm được thiết lập.