Nga và Venezuela yêu cầu Mỹ thả ông Maduro ngay lập tức

(GLO)- Ngày 23-2, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro, người đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch đột kích đầu tháng trước.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Venezuela cho biết, đất nước ông đang “hướng tới một tiến trình thừa nhận những vết thương trong quá khứ, sự tha thứ và hòa giải”, đề cập đến một đạo luật ân xá mới được thông qua.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: REUTERS

Cũng tại cuộc họp cấp cao của Nhóm bằng hữu Bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc ở Thụy Sĩ hôm 23-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky cũng lên tiếng: "Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Washington ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ của ông. Chúng tôi kiên quyết tôn trọng chủ quyền của Venezuela và giải quyết mọi khác biệt bằng biện pháp hòa bình".

Ông nhấn mạnh cuộc tấn công vũ trang của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1 - trong đó "bắt cóc" vợ chồng ông Maduro và khiến hơn 100 người thiệt mạng - đã "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc".

Sau khi ông Maduro bị bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời, tạm thời thay ông Maduro điều hành đất nước.

Bà Rodriguez khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela và chính quyền của bà cũng đang tìm cách để đưa ông Maduro về nước.